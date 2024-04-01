Beyoğlu tarihte ilk kez CHP yönetimine geçti

2019 seçimlerinde AK Parti'nin birinci çıktığı Beyoğlu el değiştirdi.

Beyoğlu'nda kullanılan oyların yüzde 49,22'sini alan CHP adayı İnan Güney galibiyeti garantiledi.

Rakibi Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız ise oyların yüzde 40,72'sini alarak ikinci oldu.

Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye çalışanlarına seslenerek, "Değerli Beyoğlu Belediyesi emekçisi kardeşlerim, Sizler bu devletin ve Beyoğlu halkına siyaset üstü hizmet eden çalışanlarısınız, görevinizin sınırlarını belirleyen de devletimizin yasalarıdır. Bu dakikadan itibaren yazısız, kanunsuz hiçbir emri yerine getirmeyin. Hiçbir siyasi partinin, emeğinizi gölgelemesine müsade etmeyiz, ettirmeyiz. Kimsenin endişesi olmasın, birlikte çalışmaya huzur ve neşeyle devam edeceğiz. Her birinize güveniyorum." dedi.

Beyoğlu'nda 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile Ak Parti adayları seçimi kazanıyordu.