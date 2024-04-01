Birçok ünlü isim aday olmuştu: Erdal Beşikçioğlu kazandı

31 Mart Mahalli İdariler Yerel Seçimlerinde bir çok ünlü isim başkanlığa aday oldu. Ancak tanınmış isimler arasında yalnızca CHP Ankara Etimesgut'tan aday olan Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı.

Beşikçioğlu, yüzde 56,58'lik oy oranıyla en yakın rakibi MHP'li Enver Demirel'e yüzde 20 puanlık fark attı.

Sandıkların açılmasıyla birlikte görülen sonuçların ardından açıklamada bulunan Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.