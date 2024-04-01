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Üsküdar'da AK Parti dönemi sona erdi

İstanbul'da kritik ilçelerin başında sayılan Üsküdar, yıllar sonra el değiştirdi,. Belediye, AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.

Haber Merkezi
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Üsküdar'da AK Parti dönemi sona erdi
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31 Mart Yerel Seçimleri tamamlandı. Söz konusu seçim süreci pek çok ilke sahne oldu. Bunlardan bazıları da seneler sonra el değiştiren belediyelerdi...

İstanbul'da kritik ilçelerin başında sayılan Üsküdar, yıllar sonra el değiştirdi, belediye AKP'den CHP'ye geçti. Seçimi CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş kazandı.

Dedetaş, oyların yüzde 49,91'ini topladı. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise 42,38'lik oy oranında kaldı.

Üsküdar, 1994’ten beri Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’nin idaresindeydi.

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