Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 17 kişi alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan alımlar doğrultusunda Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 17 kişinin alınacağı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde KPSS puanları esas alınarak mülakatsız olarak 2 bin 390 sözleşmeli bakım personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak olan alımlardan 17'sinin Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde olacağı öğrenildi. Ortaöğretim mezunları arasından KPSS puanına göre yapılacak destek personeli alımı için başvuruların 30 Ekim 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.