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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yaptı. İniş yaptığı sırada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Pilot yaralanırken jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Haber Merkezi
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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Yaralı pilot hastaneye kaldırıldı

Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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