Bilecik'te ücretsiz otopark hizmeti başladı

Osmaneli’nde Sakarya Nehri kenarında ücretsiz otopark hizmeti verilmeye başlandı.

Sakarya Nehri kenarındaki kafeler, mesire alanları, çocuk parkı ve yürüyüş yollarına kolay erişim sağlamak amacıyla Osmaneli Belediyesi olarak ücretsiz otopark hizmeti sağlandı.

Trafik yoğunluğu hafifledi

Yeni açılan otopark sayesinde trafik yoğunluğu hafiflerken Osmaneli halkına da konforlu bir park alanı sunuldu. Osmaneli halkı ücretsiz otoparktan memnun kaldığını belirterek belediyeye hizmet adına teşekkür etti.

Osmaneli Belediyesi tarafından açıklamada;

“Yeni açılan otoparkımız sayesinde trafik yoğunluğunu hafiflettik ve halkımıza konforlu bir park alanı sunduk. Bu güzel hizmetimizden faydalanarak keyifli zaman geçirebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.