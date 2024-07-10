Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye’nin coğrafi işaret alan ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Osmaniye yer fıstığının AB'den coğrafi işaret tescili alan 22’nci ürün olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Osmaniye'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sait Çenet'i, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Bingöl balının da AB coğrafi işaretli ilk bal olduğunun altını çizerek, "AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl Balı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.