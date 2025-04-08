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"Bilgi sızdırmayı bıraksınlar" demişti! CHP'li Korkmaz'a soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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"Bilgi sızdırmayı bıraksınlar" demişti! CHP'li Korkmaz'a soruşturma
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 Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında, dün gerçekleştirilen Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattı.

Burak Korkmaz ne demişti?

Korkmaz, 7 Nisan tarihli Beykoz Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Biz burada tabi özeleştirimizi de yapacağız. Evet, müdürlükler ve çalışanlar bazında sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıran arkadaşlarınızın hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar emeğiyle çalışan arkadaşlar burada çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümü yok. Ama burada önceki yönetimden duran arkadaşlar bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında da gereken işlemleri biz yapmakta özgürüz” demişti.

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