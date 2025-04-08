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Mahmut Tanal'ın bakanlık önünde kurduğu çadır kaldırıldı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde kurduğu çadıra polis müdahale ederek kaldırdı.

Haber Merkezi
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Mahmut Tanal'ın bakanlık önünde kurduğu çadır kaldırıldı
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu. Polis müdahale ederek Tanal'ın kurduğu çadırı kaldırdı. Bakanlığın önü de ablukaya alındı.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim" dedi.

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