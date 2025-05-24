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AFAD duyurdu: İzmir Foça'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Körfezi'nde Foça'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: İzmir Foça'da deprem
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İzmir'in Foça ilçesinde saat 13.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.52'de merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 9.93 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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