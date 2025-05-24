AFAD duyurdu: İzmir Foça'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Körfezi'nde Foça'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
İzmir'in Foça ilçesinde saat 13.52'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.52'de merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 9.93 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
Tarih:2025-05-24
Saat:13:52:00 TSİ
Enlem:38.62028 N
Boylam:26.72722 E
Derinlik:9.93 km
Detay:https://t.co/CCIMMuiqR8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi