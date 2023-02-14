"Binada düşük kalite malzeme kullanılmış"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında arama kurtarma çalışmaları sona eren enkazlardan numune alınmasına karar verildi.

Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı enkazından numune alan ekipte yer alan Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, AA muhabirine, enkazın beton ve demir numunesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enkazdan alınan numunede, ilk olarak inşaatın tekniğe uygun yapılıp yapılmadığına bakacaklarını anlatan Savaş, inşaatın gerekli donatı kurallarına uygunluğunu da araştıracaklarını söyledi. Savaş, yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayacaklarını kaydetti.

Kolonlar çok zayıf

Numunelerin bir kısmını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının bir kısmını da kendilerinin aldığını ifade eden Savaş, "Fırat Üniversitesi laboratuvarında değerlendirmesini yapacağız ama binada ilk görünüşte düşük kalitedeki malzemeler kullanıldığı görülüyor." dedi.

Savaş, laboratuvar aşamasından sonra deney sonuçlarının 2 haftaya kadar sonuçlanacağını belirterek, "Binada (Yoldaş Apartmanı) kolon kirişleri yapılmamış. Kum kullanılmış ama çok kirli bir derenin kumu kullanılmış. Kumun içinde çok iri çakıllar var. Kolonlar binanın yüksekliğine oranla çok zayıf." diye konuştu.

Binalarda güçlendirme yapılamaz

Binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerektiğini dile getiren Savaş, beton kalitesi çok zayıf olan yapılarda güçlendirme yapılamayacağını söyledi.

Betonun ve içinde kullanılan kumun kalitesinin önemine değinen Savaş, "Bu binanın kolonlarında 7-8 santimetre çapında taşlar çıkıyor. Dere yatağındaki yuvarlak taşlar, beton içerisinde hiç istenmeyen durum. İnşaat tekniğine göre donatıları birleştirilmemiş." ifadelerini kullandı.

Eski binaların kontrol edilmesini, yeni ev alırken ekspertiz raporuna bakılmasını tavsiye eden Savaş, "Yeni deprem yönetmeliklerine göre bina yapılırsa bir problem çıkmaz çünkü kontrollü bir şekilde yapılıyor. Ama eski binalara muhakkak bir çözüm bulunması lazım. Onarım gerekiyorsa onarım yapılmalı, aksi taktirde binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım." diye konuştu.