Bloomberg: Rusya ve Türkiye, nükleer santral ödemesi için gaz takasını görüşüyor!

Bloomberg’in aktardığı haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Rusya, Türkiye'de inşa edilen nükleer santral için ödeme yapmak amacıyla doğal gazı bir alternatif olarak kullanmayı teklif ettiği öne sürüldü. Bu yöntemin, yaptırımlar nedeniyle aksayan sınır ötesi para transferlerine bir çözüm olarak gündeme geldiği belirtildi.

Görüşmelerin gizliliği nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Rusya’nın devlete ait Rosatom tarafından yürütülen 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bazı inşaat maliyetlerini üstlenmesini Türkiye’ye önerdiği aktarılırken, buna karşılık, Rosatom’un da eşdeğer miktarda ödemeyi gaz ihracatçısı Gazprom’a yaparak; Gazprom’un da bu tutarı Türkiye’nin aylık doğalgaz ithalat faturalarından düşeceği belirtildi.

Önerilen takas sistemi, bugüne kadar mega projeye finansman sağlayan geleneksel uluslararası banka transferlerine alternatif sunmayı amaçlıyor.

Ödemeler gecikiyor

Rosatom, Gazprom ve Akkuyu projesi doğrudan yaptırımlara tabi olmasa da Rusya’ya yapılan ve Rusya’dan gelen ödemeler, özellikle haziran ayında Washington’un Rus ekonomisiyle iş yapan üçüncü ülke finans kuruluşlarını hedef alacağını duyurmasından bu yana, yabancı bankaların ABD yaptırımlarına maruz kalma endişesi nedeniyle giderek daha fazla gecikmeye uğruyor.

Bu girişim, Rusya’nın, Moskova’yı Ukrayna savaşı nedeniyle izole etmeye çalışan Washington ve müttefiklerinin çabalarını aşmak için geliştirdiği yaratıcı çözümlerden biri olarak görülüyor. Aynı zamanda, Batı yaptırımları, NATO üyesi ve Rusya ile Ukrayna arasında tarafsız bir arabulucu rolü üstlenmeye çalışan Türkiye’deki önemli enerji projesini sekteye uğrattığını da gösteriyor.

Bir kaynağa göre, Türkiye’nin Rusya’ya aylık doğalgaz ödemeleri tüketim miktarına bağlı olarak genellikle 300 milyon ila 800 milyon euro arasında değişiyor.

Rosatom ve Türkiye Enerji Bakanlığı konuya yönelik Bloomberg’e yorum yapmazken, Gazprom’un da sorulara yanıt vermediği belirtildi.