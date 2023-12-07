BLUTV, Amerikalı dünya devine satıldı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, blutv'nin tamamının Warner Bros-Discovery'e satıldığını açıkladı. Özkök, satışa ilişkin anlaşmaların ise dün tamamlandığını ifade etti.

Özkök, köşe yazısında satışa ilişkin şunları kaleme aldı:

"Dünyanın en büyük medya gruplarından biri olan Warner Bros-Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı.

BluTV, Türkiye'de bir Türk'ün kurduğu ilk ve en büyük streaming platformu.

BluTV'nin, Türkiye'de ve dünyada çok tutulan "Game of Thrones" dizisini yapan HBO'nun da sahibi olan bir dünya devine geçmesi ile streaming pazarı da hareketlenecek.

Platform kısa sürede Türkiye pazarında Netflix gibi bir dünya devi ile yarışır hale gelmişti.

Ayrıca Arap dünyasının medya grupları ile işbirliği yaparak, o pazarda da kendine bir yer edinmişti.

Böyle olunca da dünyanın şu an en hızla büyüyen medya gruplarından biri olan Warner Bros Discovery'ın dikkatini çekmişti.

Dün imzalanan anlaşma, Türkiye'de son günlerde ekonomide işaretleri artan iyileşmenin ilk işaretlerinden biri olarak da kabul edilebilir.

Warner Discovery geçen yıl BluTV'nin hisselerinin bir bölümünü almıştı.

Tamamını bu dünya dev ine geçiren anlaşma da dün imzalandı.

Warner Bros Discovery, Türkiye'de çok tutulan "Game of Thrones", "Sopranos" gibi dizileri yapan HBO'nun da sahibi.

Sopranos'u yapan HBO Türk pazarına girmekten heden vazgeçti?

HBO geçtiğimiz yıllarda kendisi ayrı bir streaming platformu olarak Türkiye pazarına gireceğini açıklamış ama sonra bundan vazgeçmişti.

Bu karardan sonra HBO'nun en önemli dizileri BluTV'ye konmuştu.

Warner/Discovery'ın gelişi ile birlikte Türk streaming pazarında da bir hareketlenme başlayacak.

Disney'den sonra ikinci dünya devi Türkiye'de

Türkiye pazarına ilk olarak Fox TV direk yatırımla girmişti.

Fox'u Disney alınca dünyanın bu 1 numaralı medya grubu da Türk pazarına girmişti.

Daha sonra Disney Plus pazara girmişti.

Bu da streaming pazarında yerli yapımları hızlandırmıştı.

Şimdi Warner Discovery da girince pazar daha da hareketlenecek.

Doğan Ailesi'nin üçüncü kuşağının başarısı

BluTV'yi, medyadan çekilen Doğan Ailesi'nin üçüncü kuşağının bir üyesi olan Doğan Yalçındağ kurdu.

BluTV, Doğan Ailesi'nin, ikinci kuşağının üyesi Hanzade Doğan'ın kurduğu hepsiburada'dan sonra ikinci büyük başarısı oldu.

Üçüncü kuşağın bir diğer üyesi Alihan Yalçındağ da, "Alef" gibi ABD'nin Variety dergisi tarafından üç yıl önce "Dünyada yılın en önemli 10 dizisinden biri" seçilen yerli diziyi yapmıştı.

Ama en önemlisi bu girişimler, Türkiye'de genç start - up ruhunun performansını göstermesi bakımından da çok güzel örnekler oluşturdu.