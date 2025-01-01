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Bodrum ve Marmaris'te yılın ilk günü turistler plajlara koştu!

Muğla'nın gözde turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'in sahillerinde yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

Haber Merkezi
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Bodrum ve Marmaris'te yılın ilk günü turistler plajlara koştu!
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Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Bodrum'da yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu. 

İlçede yaşayanlar ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları da denizde yüzdü. 

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla vakit geçirdi.

Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top ve bazı sporcular da geleneksel hale getirdikleri 1 Ocak saat 13.00'te deniz girme heyecanını yaşadı. El ele tutuşarak denize giren grup renkli görüntüler oluşturdu.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise yılın ilk gününde turistler ve vatandaşlar, güneşli havada sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddelerinde çok sayıda kişi yürüyüş yaptı. 

Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca spor yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu. Aileler, piknik sandalye ve masalarını koyarak plajlarda uzun süre güneşin tadını çıkardı.

Bazıları da güneşli havayı fırsat bilerek denize girdi.

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