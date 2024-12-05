Bolu Dağı Tüneli çıkışında makas kazası! İstanbul yönü kapandı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen makas kazası nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
Bolu Dağı çıkışında meydana gelen trafik kazası, İstanbul yönüne ulaşımı aksattı.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.
İstanbul istikameti kapatıldı
Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.