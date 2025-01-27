Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı

Bolu'daki Grand Kartal Oteli, her yıl binlerce turisti ağırlayan bir mekanken, faciasıyla Türkiye'yi derinden sarstı. 78 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayla ilgili yeni detaylar ise herkesin yüreğini dağlıyor.

Kızgın yağ alev aldı

Yangının çıkış nedeni hakkında yapılan soruşturma ilerledikçe, olayın detayları netleşiyor. İddiaya göre, restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağın ateş alması sonucu yangın başladı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, mutfaktan yükselen alevleri gören aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, hemen yangına müdahale etmeye çalıştı.

Alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine yanan cihazı suyla söndürmeye çalıştı. Ancak kızgın yağın suyla teması sonrasında alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı. Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

Mutfak çalışanları korkup kaçtılar

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının, korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi.

Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Yangına sebep veren 4 kişi tutuklandı

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.