Dev nakliye şirketleri, Kızıldeniz rotasında temkinli!

Büyük nakliye şirketleri, Kızıldeniz rotasına dönüş için temkinli davranıyorlar.

WSJ'nin haberine göre, dünyanın en büyük üç konteyner nakliyecisi olan MSC Mediterranean Shipping, A.P. Moller-Maersk ve CMA CGM, yakın günlerde Gazze'deki öngörülemeyen durum ve Orta Doğu'daki daha geniş gerginlikler nedeniyle diğer rotalara bağlı kalacaklarını açıkladılar.

Almanya'nın en büyük nakliyecisi Hapag-Lloyd'un sözcüsü Nils Haupt, "Alevler içinde kalacak bir gaz taşıyıcısı göndermek istemezsiniz; ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz." dedi.

Husiler, bir yıldan uzun süredir, bir zamanlar dünyanın en yoğun ticaret rotalarından biri olan Kızıldeniz'de onları korumak için gönderilen ticari gemileri ve donanma gemilerini hedef almak için füzeler ve insansız hava araçları kullanıyor. Nakliyeciler bunun yerine gemileri Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'nun etrafından göndermeye başladılar.

100'den fazla gemiye saldırı

Husiler, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Kızıldeniz'de 100'den fazla gemiye saldırdı.

Husiler, nakliyecilere gönderdikleri bir e-postada, ateşkes yürürlükteyken ABD ve İngiliz gemilerine saldırmayacaklarını belirtti. Grup ayrıca bu ay, Kasım 2023'te ele geçirdikleri kargo gemisi Galaxy Leader'ın 25 mürettebat üyesini serbest bıraktı. Ancak Husiler İsrail'e saldırılarına devam edeceklerini açıkladılar.

Husilerin saldırıları durduruacaklarını açıklamalarının ardından küresel konteyner navlun fiyatlarında üst üste iki hafta düşüş yaşandı. Geride kalan haftada düşüş yüzde 11 gibi yüksek bir seviyede oluştu.

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), bir önceki hafta yaşanan sınırlı düşüşün ardından, geride kalan haftada yüzde 3,4 daha geriledi.

Fiyatlar düşebilir

Bazı nakliye uzmanları, saldırıların ilk yılında rota değişikliği ve artan sigorta ücretlerinin 40 milyar dolardan fazlaya mal olabileceğini tahmin ediyor.

Nakliye yöneticileri, ikinci çeyrekte bölgeye kademeli bir dönüş planladıklarını söylüyor. Ancak dönüşün bir izdihamla sonuçlanabileceğinden korkuyorlar.

Kızıldeniz'deki terminalleri yöneten bir Emirlik şirketi olan DP World, ateşkes devam ederse daha önce yönlendirilen bazı seferlerin iki hafta içinde yeniden başlatılabileceğini bildirdi.

DP World Başkan Yardımcısı Yuvraj Narayan, "Bu, yük fiyatlarının yüzde 20, yüzde 25 düşmesi anlamına gelir ve eğer herhangi bir olay olmazsa, bu sadece zaman meselesi" dedi.