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Çin'in konteyner nakliye endeksi geriliyor

Çin'in konteyner nakliye endeksi geçen hafta da geriledi.

Haber Merkezi
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Çin'in konteyner nakliye endeksi geriliyor
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Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), bir önceki hafta yaşanan sınırlı düşüşün ardından, geride kalan haftada yine geriledi.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 17-24 Ocak döneminde endeks yüzde 3,4 azalarak 1505,10 puana indi. Bir önceki hafta endekste yüzde 0,2 düşüş yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölgeler yüzde 4,7 ile Batı-Doğu Afrika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 9,2 ile Avustralya/Yeni Zelanda hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.

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