Çin'in konteyner nakliye endeksi geriliyor
Çin'in konteyner nakliye endeksi geçen hafta da geriledi.
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), bir önceki hafta yaşanan sınırlı düşüşün ardından, geride kalan haftada yine geriledi.
Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 17-24 Ocak döneminde endeks yüzde 3,4 azalarak 1505,10 puana indi. Bir önceki hafta endekste yüzde 0,2 düşüş yaşanmıştı.
Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölgeler yüzde 4,7 ile Batı-Doğu Afrika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 9,2 ile Avustralya/Yeni Zelanda hattı olarak belirlendi.
CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.
Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.