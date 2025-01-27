Çin'de imalat sektörü 3 aylık aranın ardından daraldı

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, imalat satın alma yöneticileri endeksi ocak ayında, aralık ayındaki 50,1 seviyesinden 49,1'e geriledi.

Yaşanan bu gerileme, İmalat PMI'nın genişlemeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin üzerinde kaldığı üç aylık bir seriyi sona erdirdi.

Ekonomistler ise imalat PMI'nın ocak ayında 50,2 seviyesine toparlanmasını bekliyorlardı.

Ulusay İstatistik Bürosu'ndan Zhao Qinghe, imalat sektöründe hem üretimin hem de talebin, işçilerin salı günü başlayacak olan Ay Yeni Yılı tatili için evlerine dönmesiyle yavaşladığını söyledi.

Aralık ayında 52,1 olan üretim alt endeksi ocak ayında 49,8'e düştü. Toplam yeni siparişler alt endeksi de aralık ayındaki 51,0 seviyesinden ocak ayında 49,2'ye gerilerken, yeni ihracat siparişleri aralık ayındaki 48,3 seviyesinden 46,4'e düştü.

Bu arada, Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI değeri de aralık ayındaki 52,2 seviyesinden ocak ayında 50,2'ye geriledi.

Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks aralık ayındaki 52,0 seviyesinden ocak ayında 50,3'e düşerken, inşaat alt endeksi 53,2'den 49,3'e geriledi.

Çin ekonomisinde ivme kaybı

Capital Economics'e göre, Çin'in son PMI verileri, son dönemdeki politika gevşemesinin sağladığı avantajlara rağmen ekonominin ocak ayında bir miktar ivme kaybettiğine işaret ediyor.

İmalat PMI beklentilerin oldukça altında kalırken, hizmetler PMI da geriledi.

Ekonomist Zichun Huang, bu arada inşaat göstergesinde görülen keskin düşüşün, mali desteğin faaliyet üzerindeki daha geniş baskıları dengelemekte zorlanabileceğini gösterdiğini savundu.

Huang'a göre hayal kırıklığı yaratan veriler, Çinli politika yapıcıların sürdürülebilir bir toparlanma sağlamada karşılaştıkları zorlukların altını çiziyor.

CE, yavaşlamanın kısa süreli olabileceğini ve politika desteğinin artmasıyla birlikte büyümenin önümüzdeki aylarda yeniden toparlanabileceğini düşünüyor. Ancak, ekonominin yapısal zorlukları ve ABD gümrük tarifelerinin yarattığı tehdit göz önüne alındığında, teşviklerin kısa vadeli bir destekten fazlasını sağlayabileceğine dair şüpheler devam ediyor.

Ekonomide canlanma için daha fazla şey yapılması gerekli

HSBC ekonomisti Erin Xin, Çin'in ocak ayı PMI verilerinin imalat, inşaat ve hizmet sektörlerinde daha yumuşak bir faaliyete işaret ettiğini ve ivmeyi canlandırmak için daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Xin, işçilerin memleketlerine dönmesi nedeniyle Ay Yeni Yılı zamanlamasının verileri etkilemiş olabileceğini, ancak bunun mevsimsel ayarlamalarla büyük ölçüde hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

"Gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlik yeni ihracat siparişlerini ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemiş olabilir ancak iş dünyasının beklentilerindeki artış gibi bazı parlak noktalar da var." diye konuşan Xin, tüketim ve yatırımı artırmak için tüketici takas programlarını genişletmeye yönelik son direktiflerin muhtemelen görünümü iyileştirmeye yardımcı olduğunu, yurt içi seyahat ve dayanıklı mal alımlarını teşvik eden politikaların ise başka bir destek sunduğunu vurguladı.

HSBC bu yıl mali hamleler öncülüğünde Çin'den güçlü bir politika hamlesi bekliyor.