Borsa İstanbul bayramda açık mı? 8-9 Nisan’da Borsa açık mı?

Borsa İstanbul bayramda açık mı?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan pazartesi günü tam gün açık olacak. 9 Nisan salı günü ise 13.00’a kadar borsa açık olacak. Ramazan Bayramı’nda borsa kapalı olacak.

Borsa İstanbul nedir?

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (kısaca İMKB) olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir

24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

13 Haziran 2017 tarihinde BİST 100 endeksi 100.000 puanı gördü.

27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren endeks 23 yıl önceki haline döndürülerek iki sıfır atılmıştır.

Borsa İstanbul (BİST) amacı nedir?

BİST, borsa üzerinde işlem gören değerlerin rekabetçi ve güvenilir bir ortamda alınıp satılması için uygun bir zemin yaratmayı amaçlar. Borsada oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle görevlidir. Bununla birlikte fiyatları ilan etmek suretiyle yeni piyasalar, pazar yerleri oluşturabilir. BİST