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Boykot çağrısı sonrasında TRT dizisinden çıkarılan Boran Kuzum'un yerine gelecek oyuncu belli oldu

"Boykot" çağrısına destek verdiği için TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a oyuncu arkadaşları da destek vermişti. Onlardan biri de Boran Kuzum oldu. Ancak Kuzum, Pusat'a destek paylaşımının ardından TRT'nin dijital platformu Tabii'de oynadığı diziden çıkarıldı. Kuzum yerine kimin geçeceği belli oldu.

Haber Merkezi
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Boykot çağrısı sonrasında TRT dizisinden çıkarılan Boran Kuzum'un yerine gelecek oyuncu belli oldu
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Oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde oyuncu Aybüke Pusat’a verdiği destekle gündeme gelmişti.

Pusat, boykot paylaşımı yaptığı için TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Oyuncu Boran Kuzum, sosyal medya hesabından Pusat’ı paylaşarak "Canım, güzel insan" şeklinde bir mesaj yazmıştı.

Boran Kuzum, Tabii projesinden alındı

TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan “Bir Ruh Macerası” adlı dizinin kadrosunda "boykot" değişikliği yapıldı. Başlangıçta dizinin yedi bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum, çekime bir gün kala projeden çıkarıldığını öğrendi.

Bu gelişmenin ardından Kuzum’un yerine Alper Saldıran alındı ve Saldıran’ın çekimlerine başlandığı bildirildi.

"Desteğiniz için teşekkürler"

Boran Kuzum, projeden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti. Kuzum, "Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler" şeklinde bir mesaj paylaştı.

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