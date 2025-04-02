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Böyle hırsızlık görülmedi! Atatürk büstünü çaldılar

Bursa'da bir okulda bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Böyle hırsızlık görülmedi! Atatürk büstünü çaldılar
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İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tatil sebebiyle okulun boşluğundan yararlanarak bahçede bulunan Atatürk büstünü çaldı.

Olay yerine polis ekibi sevk edildi

Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, çevrede bulunan güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Polis, olayın fail veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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