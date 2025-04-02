ATO Başkanı Bayram: “Boykot bizim için yok hükmündedir”

Yazılı bir açıklama yapan ATO Başkanı Yücel Bayram, “40 bine yakın küçük büyük işletmenin meslek odası olan Adana Ticaret Odası olarak, bir takım siyasi protestoların merkezine oturtulmamızdan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek isteriz” ifadesini kullandı. Bayram açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünyanın hiç bir yerinde siyasi bir eylem, üreten, istihdam sağlayan ekonominin can damarı olan işletmelerin zarar görmesi üzerine inşa edilmemiştir. Biz de bu boykot çağrısını protesto ediyor, siyasileri daha akılcı eylemler yapmaya davet ediyoruz. Şayet siyasiler iyi bir iş yapma derdinde ise tüccarın işlerinin aksaması yerine, işlerimizin nasıl daha iyi olacağı üzerine kafa yormasını bekleriz. Kaldı ki, ekonominin şah damarını kesmeye yönelik bu boykot çağrıları kimseye fayda sağlamayacağı gibi, sadece tüccarımıza darbe vurmaktan öteye geçmeyecektir. Böyle akıl dışı bir eylemi kabul edemeyiz. Bir an önce işletmelerimiz üzerinden yapılmak istenen hareketlerden kaçınılması, tüccarımızın siyasi malzeme yapılmasından vazgeçilmesi önem arz etmektedir.”