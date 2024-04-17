Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Nisan 2024 çarşamba TV yayın akışı

KANAL D yayın akışı 17 Nisan 2024

07:00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

TV8 yayın akışı 17 Nisan 2024

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalsın

NOW yayın akışı 17 Nisan 2024

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Hudutsuz Savda

02:45 Gaddar

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

SHOW TV yayın akışı 17 Nisan 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:15 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV yayın akışı 17 Nisan 2024

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

05:10 Kuruluş Osman

STAR TV yayın akışı 17 Nisan 2024

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha

22:30 Deliha

00:30 Sıfırla (Yabancı Film)

02:00 Sıfırla (Yabancı Film)

03:40 Aramızda Kalsın

05:30 Güzel Köylü

TRT 1 yayın akışı 17 Nisan 2024

06:00 İncir Ağacı

07:10 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 Gönül Dağı

05:00 Lingo Türkiye