Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 17 Nisan 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Nisan çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 17 Nisan 2024
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 17 Nisan 2024
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalsın
NOW yayın akışı 17 Nisan 2024
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Savda
02:45 Gaddar
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 17 Nisan 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:15 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 17 Nisan 2024
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:10 Kuruluş Osman
STAR TV yayın akışı 17 Nisan 2024
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha
22:30 Deliha
00:30 Sıfırla (Yabancı Film)
02:00 Sıfırla (Yabancı Film)
03:40 Aramızda Kalsın
05:30 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 17 Nisan 2024
06:00 İncir Ağacı
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Gönül Dağı
05:00 Lingo Türkiye