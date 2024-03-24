Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 24 Mart 2024 pazar TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Mart pazar TV yayın akışı...
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Kanal D yayın akışı 24 Mart 2024
- 06:45 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:30 Üç Kız Kardeş
- 16:30 Taş Kağıt Makas
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 İnci Taneleri
- 02:00 Arka Sokaklar
- 03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 05:45 5N1K
TRT 1 yayın akışı 24 Mart 2024
- 05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.25 Kül Masalı
- 08.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Kara Ağaç Destanı
- 16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 19.30 Ana Haber
- 20.00 Teşkilat
- 00.15 3'te 3
- 01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03.50 Sahur Bereketi
- 05.30 Kapanış
TV8 yayın akışı 24 Mart 2024
- 06:00 Dizi
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
- 09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
- 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
- 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
- 01:30 Çarkıfelek
- 03:30 Gençlik Rüzgarı
- 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
- 05:30 Dizi
NOW yayın akışı 24 Mart 2024
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Ekonomi Arası
- 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 12.45 Yabani
- 14.45 Kirli Sepeti
- 16.45 Hudutsuz Sevda
- 19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Kirli Sepeti
- 00.00 Şahane Hayatım
- 02.15 Yaz Şarkısı
- 04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 05.45 İnadına Aşk
SHOW yayın akışı 24 Mart 2024
- 08:15 Acele Koca Aranıyor
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 14:45 Bahar
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Sakar Şakir
- 21:45 Kapıcılar Kralı
- 23:30 Sakar Şakir
- 01:15 Sandık Kokusu
- 03:45 Kapıcılar Kralı
- 05:30 Yeni Gelin
ATV yayın akışı 24 Mart 2024
- 06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06: 50 Kuruluş Osman
- 07: 30 atv'de Hafta Sonu
- 10: 00 Roboreks'in Maceraları - Yabancı Sinema
- 11: 40 Dizi TV
- 12: 30 Kardeşlerim
- 16: 10 Creed - Yabancı Sinema
- 18: 50 atv Ana Haber
- 19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 23: 00 Aldatmak
- 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV yayın akışı 24 Mart 2024
- 08:15 Sağlık
- 09:00 Ömer
- 11:00 Tülin Şahin İle Moda
- 12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
- 14:00 Yalı Çapkını
- 16:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Yalı Çapkını
- 02:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05:30 Söz