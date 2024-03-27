Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 27 Mart 2024 çarşamba TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Mart çarşamba TV yayın akışı...
ATV yayın akışı 27 Mart 2024
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D yayın akışı 27 Mart 2024
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:00 Arka Sokaklar
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
SHOW TV yayın akışı 27 Mart 2024
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
STAR TV yayın akışı 27 Mart 2024
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:15 Sakla Beni
02:30 Aramızda Kalmasın
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
TV8 yayın akışı 27 Mart 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1 yayın akışı 27 Mart 2024
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:10 Bir Sevdadır
23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
00:50 Kara Ağaç Destanı
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
03:40 Sahur Bereketi
05:20 Kapanış
NOW yayın akışı 27 Mart 2024
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Yaz Şarkısı
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 İnadına Aşk