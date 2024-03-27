Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 27 Mart 2024 çarşamba TV yayın akışı listesi

ATV yayın akışı 27 Mart 2024

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yaban Çiçekleri

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D yayın akışı 27 Mart 2024

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 İnci Taneleri

02:00 Arka Sokaklar

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

SHOW TV yayın akışı 27 Mart 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

STAR TV yayın akışı 27 Mart 2024

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:15 Sakla Beni

02:30 Aramızda Kalmasın

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 yayın akışı 27 Mart 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TRT 1 yayın akışı 27 Mart 2024

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:10 Bir Sevdadır

23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

00:50 Kara Ağaç Destanı

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma

03:40 Sahur Bereketi

05:20 Kapanış

NOW yayın akışı 27 Mart 2024

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Yaz Şarkısı

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 İnadına Aşk