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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferinin yaşanan fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.

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