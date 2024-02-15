BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferinin yaşanan fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.