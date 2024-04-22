Bugün (22 Nisan) banka mesai saatleri nasıl? 23 Nisan salı bankalar açık mı?

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

22 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

22 Nisan resmi tatil ya da yarım gün olmadığı için banka şubeleri tüm gün çalışacaklar. Bankaların da çalışma sürecinde bir aksama olmayacak.