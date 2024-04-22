Bugün (22 Nisan) banka mesai saatleri nasıl? 23 Nisan salı bankalar açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle salı günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar bugün (22 Nisan) bankaların açık olup olmadığını ve mesai saatlerini merak ediyor. Peki, Bugün (22 Nisan) banka mesai saatleri nasıl? 23 Nisan salı bankalar açık mı? İşte detaylar…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?
23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
22 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?
22 Nisan resmi tatil ya da yarım gün olmadığı için banka şubeleri tüm gün çalışacaklar. Bankaların da çalışma sürecinde bir aksama olmayacak.