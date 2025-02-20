"Çiftçinin anası ağlıyor” diyen çiftçi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı’na anlatmıştı.

Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftiçi, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra “Bugün çiftçinin anası ağlıyor” demişti.

Çiftçi hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istendi

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre bu açıklamaları nedeniyle Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sinan Çiftçi hakkında “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu” iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltilen Sinan Çiftçi’nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Çiftçi hakkında “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı” düzenleyen TCK’nın 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.

Sinan Çiftçi, hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin şunları söyledi:

“Alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden bizlerin hakkını savunmak.”

Ne olmuştu?

Bursa’nın Karacabey Ovası’nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu’nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem düzenlemişti. Jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin engellemeye çalıştığı eylemciler, “Bize uzanan eller kırılsın”, “Hükümet istifa”, “Mahsulüne sahip çık” şeklinde slogan atmıştı.