Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Nisan 2024 çarşamba TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Nisan çarşamba TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 3 Nisan 2024
- 06:50 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:00 Yerli Dizi
- 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
TV8 yayın akışı 3 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW yayın akışı 3 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Kefaret
- 04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:15 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 3 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 3 Nisan 2024
- 06:00 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ateş Kuşları
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
STAR TV yayın akışı 3 Nisan 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Eyvah Eyvah (Yerli Sinema)
- 22:15 Eyvah Eyvah (Yerli Sinema)
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 02:30 Aramızda Kalmasın
- 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05:30 Söz
TRT 1 yayın akışı 3 Nisan 2024
- 05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 06:10 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:40 Ana Haber
- 20:10 İddiaların Aksine
- 20:15 Bir Sevdadır
- 23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
- 03:30 Sahur Bereketi
- 05:10 Kapanış