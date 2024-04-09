Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Nisan 2024 salı TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Nisan salı TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 9 Nisan 2024
- 06:59 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
- 22:20 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
- 00:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)
- 02:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)
- 04:45 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 9 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 13:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:45 Aramızda Kalsın
NOW yayın akışı 9 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Kızıl Goncalar
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 Korkma Ben Yanındayım
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
- 22:30 Yabani
- 01:30 Kızıl Goncalar
- 04:00 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 9 Nisan 2024
- 07:15 Güzel Günler
- 10:30 Sultan (Yerli Sinema)
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 23:15 Sandık Kokusu
- 02:15 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 9 Nisan 2024
- 06:00 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
- 22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 01:50 Aquaman (Yabancı Sinema)
- 04:30 Mutfak Bahane
STAR TV yayın akışı 9 Nisan 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
- 22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
- 00:30 Yalı Çapkını Tekrarı
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Söz
TRT 1 yayın akışı 9 Nisan 2024
- 06:00 Mesnevi’de Hikayeler
- 07:00 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 17:00 Lingo Türkiye
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:50 Ana Haber
- 20:20 İddiaların Aksine
- 20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:00 Kara Ağaç Destanı
- 02:30 Lingo Türkiye
- 03:35 Mehmed: Fetihler Sultanı