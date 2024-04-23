Bugün noterler açık mı? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu?
Noterde ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi işleri olan vatandaşlar bayramda noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün noterler açık mı? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık mı? İşte detaylar...
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Bugün noterler açık mı?
Noterler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için bugün çalışmayacak.
Nöbetçi noterler açık mı?
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. Bugün (23 Nisan) resmi tatil olduğu için çalışmayacak.