Bugün toplu taşımalarda ücret alınacak mı? 23 Nisan salı günü toplu taşıma ücretsiz mi?

23 Nisan salı günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Çocuk bayramının kutlandığı 23 Nisan'da İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul

İETT'den yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edeceği belirtildi. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta içi tarifesi ile çalışacak.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Ankara

EGO Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yılında toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayram günlerinde sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında vatandaşlar, 23 Nisan'da toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Yapılan açıklamada; "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yıldönümünün kutlanacağı 23 Nisan günü tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 23 Nisan Salı günü; İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak" denildi.

Adana

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla salı tüm gün metro ve belediye otobüsleri ücretsizdir.