Buket Özgünlü'nün hayvanları sakat bırakıp para topladığı iddia edildi

Sosyal medyada 'Köpek velisi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yavru 14 tane yetişkin 27 köpek köpek sahiplendiğini söyledi.

Sahiplenilen 2 köpeğin ise yolda öldüğü tespit edildi. Hakim Boyacı'nın Ankara'ya getirdiği köpek sayısının çok olması ve yolda 2 köpeğin ölmesine sebep olmasından dolayı 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklama kararı verdi.

Hayvanları sakat bırakıp para topladığı iddiası

Kuduz tehlikesi olan 29 köpeği Ankara'ya getiren tutuklu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Özgünlü'nün Şanlıurfa köpek barınağı gibi Kahramanmaraş barınağından da köpek sahiplenip para topladığı iddia edildi.

Ankara'nın mahallelerinde, İstanbul'daki Sazlıdere, Çatalca Belgrad ve Balaban köyünden getirilen köpeklerin kimini sopayla kafadan vurup felç edildiği, kimini asitle derisinin yakıldığı ve zarar verilen köpeklerin Patiliköy isimli yerlere götürülerek sakat kalan hayvanların üzerinden para akışı sağlandığı iddia edildi.