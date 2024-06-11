Abdullah Eriş: Ülkemizde noodle pazarı 4 milyar TL’lik hacme sahip

11 yıldır yaptığı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla sektörde ön plana çıkan Eriş geçen yıl 'Türkiye’nin noodle’ı üzerine çalışan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı resmi ilk ve tek Ar-Ge merkezini kurdu. Cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayıran Eriş’in 22 kişilik ekipten oluşan Eriş Ar-Ge Merkezi, gıda alanındaki sanayi-üniversite iş birliği kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) bilimsel çalışmaları sonucu Türkiye’nin fonksiyonel vitamin destekli ilk probiyotikli noodle ürününü geliştirdi.

Noodle’ın Türkiye'de özellikle 7-35 yaş arası tüketiciler arasında en hızlı büyüyen gıda kategorilerinden biri haline geldiğini belirten Eriş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Eriş, Türkiye’nin 480 milyon porsiyon noodle tüketimi ile dünya sıralamasında 23’üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyar TL’lik hacmi bulunan pazarın her geçen gün büyüme kaydettiğine de dikkat çeken Dr. Abdullah Eriş, “Eriş olarak noodle pazarına sağlıklı ve yenilikçi ürünler sunmak amacıyla sürekli araştırma çalışmaları içindeyiz. Bu kapsamda 2023 yılında Türkiye’nin noodle üzerinde çalışan ilk ve tek Ar-Ge merkezini kurduk. Ar-Ge çalışmalarımızda yeni nesil fonksiyonel noodle ürünleri geliştirmeyi temel hedef aldık. Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye’nin ilk ve tek fonksiyonel noodle ürününü geliştirdik. Gıda alanında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın, noodle sektörünün büyümesi ve gelişmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle gençler tarafından çokça tercih edilen noodle’ı insan sağlığını destekleyen, besleyici, fonksiyonel ve güvenilir bir gıda ürünü haline getirdik." dedi.

"Eriş lezzetini farklı coğrafyalara taşımak istiyoruz"

Firma olarak un ihracatında yakaladıkları başarıyı noodle ile de devam ettirdiklerini belirten Eriş, halihazırda 23 ülkeye gerçekleştirilen noodle ihracatını gelecek dönemde 40 farklı ülkeye ulaştırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Öncelikli hedef pazarlar arasında, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerin yanı sıra Afrika ülkeleri ile Orta Doğu ülkelerini sıralayan Abdullah Eriş, noodle piyasasındaki hedefleri ve ihracata yönelik çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Noodle pazarında öncelikli hedefimiz kategorinin sağlıklı, lezzetli ve fonksiyonel ürün zenginliğini arttırmak ve bu noktada öncü bir misyon üstlenmek. Uzun vadeli hedefimiz ise ilave yatırımlarla üretim kapasitemizi artırmak ve yenilikçi noodle lezzetlerimizi ihracat rotamızdaki 23 ülkenin yanı sıra dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarına da ulaştırmak. Eriş olarak, bugün itibarıyla 50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türkiye’nin önde gelen ihracat firmaları arasındaki yerimizi her geçen yıl daha yukarılara taşımaktayız.”