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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında gerçekleştirilen deniz otobüsü seferlerinden 4’ü, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi!
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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İnternet sitesinden duyuru yapıldı

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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