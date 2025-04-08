Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi!
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında gerçekleştirilen deniz otobüsü seferlerinden 4’ü, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İnternet sitesinden duyuru yapıldı
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.