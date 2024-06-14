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Bursa İnegöl AVM'de intihar girişimi yaşandı

Bursa'da İnegöl AVM'nin ikinci katındaki balkonun dışına çıkarak intihar etmeye çalışan kadını, vatandaşlar son anda yakaladı.

Haber Merkezi
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Bursa İnegöl AVM'de intihar girişimi yaşandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İnegöl AVM'de itihar girişimi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren Serpil B.(40), AVM'nin 2. katına çıktı. Balkon korkuluğunun dışına çıkan kadını görenler, yardım çığlıkları attı. Bir an kadının dalgınlığından faydalanan bir kişi kadını belinden yakaladı.

AVM'nin 2. katından atlamaya çalıştı

Çevredekilerinde yardımı ile kadın içeri atıldı. Bazı vatandaşların, çocuklarına bakma diyerek uyardığı duyulurken, güvenlik zafiyetinin yaşandığı AVM'nin 2. katından atlamaya çalışan güvenlikler yardımı ile aşağı indirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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