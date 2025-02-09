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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bugünkü bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.00 ve saat 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Diğer seferler de iptal olmuştu

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü saat 13.30 ve saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamamıştı.

 

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