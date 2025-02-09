AK Parti Afyon'da kriz! İlçe başkanı istifa etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "İsrail destekçisi" olduğu gerekçesiyle boykot edilen restoran zincirleri Burger King ve Popeyes’in açılışı yapıldı. Açılış törenine katılan Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül, tepkiler üzerine istifa etti. AK Parti, duruma hızla müdahale ederek tavır aldığını belirtirken, eski başkan Özgül, "Yanlış anlaşılmaya neden oldum" diyerek görevden alınmayı talep ettiğini açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, istifa haberini sosyal medyada yayımladığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır.

Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır.

Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."

"Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdim"

İbrahim Özgül de istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 23 Kasım 2022 tarihinde göreve geldiğini hatırlatan Özgül, "Samimiyetle gayret ettik. Genel ve yerel seçimlerde elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık." dedi.

Özgül, açılışa dair, "7 Şubat 2025 günü yapılan iş yeri açılışında Cumhurbaşkanımızı ve Partimizi yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için görevden azlimi istedim. İlçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Partimize gönül bağım devam edecektir.” ifadelerini kullandı.