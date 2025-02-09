Burak Yılmaz'a ilk maçında kırmızı kart şoku! Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanındayken topa müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.
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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz müsabakanın 38. dakikasında oyun alanındaki topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Burak Yılmaz ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.
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