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Burak Yılmaz'a ilk maçında kırmızı kart şoku! Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanındayken topa müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.

Haber Merkezi
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Burak Yılmaz'a ilk maçında kırmızı kart şoku! Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak
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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz müsabakanın 38. dakikasında oyun alanındaki topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.

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