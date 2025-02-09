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Kobe Bryant'ın ayakkabıları açık artırmada 660 bin dolara satıldı

Kobe Bryant'ın 12 Nisan 2013'te Golden State'e karşı oynadığı ve aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçirdiği meşhur maçta giydiği ayakkabılar açık artırmayla satıldı.

Haber Merkezi
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Kobe Bryant'ın ayakkabıları açık artırmada 660 bin dolara satıldı
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Kobe Bryant, Golden State'e karşı oynanan maçta kariyerinin en ciddi sakatlıklarından birini yaşamış, ancak ayakta duramamasına ve yoğun acı çekmesine rağmen serbest atış çizgisinde durup iki kez şut atmaya karar vermişti.

Lakers maçı, Bryant'ın sayıları ile kazanmıştı

Maçta 33. ve 34. sayılarını atan Bryant, Lakers'a 110-108 üstünlük sağlamış ve ardından gözyaşları içinde sahayı terk etmişti. Bryant'ın takımı Lakers maçı 118-116 kazanmıştı.

Açık artırmada 660 bin dolara alıcı buldu

Kobe Bryant'ın o meşhur maçta giydiği ayakkabıları, müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırma ile satışa çıkartıldı. 2020'de bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Bryant'ın ayakkabıları 660 bin dolara alıcı buldu.

Bryant'a ait en pahalı hatıra eşyası, 5,8 milyon dolara satılan 2007/2008 MVP sezonundan kalma formaydı.

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