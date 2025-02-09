AFAD harekete geçti: Deprem fırtınası sonrası 3 şehre konuşlandırıldı!
Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde günlerdir devam eden sismik hareketlilik, Türkiye'yi de alarma geçirdi. Acil olarak bir araya gelen yetkililer, sahil bölgelerine mobil siren sistemleri kurulmasına karar verdi. Bu kapsamda sistem, İzmir, Aydın ve Muğla'daki önemli noktalara yerleştirildi.
AFAD'ta gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı.
Sistem üç şehre kuruldu
Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye aktarılan mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi.
Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına önceden uyarıda bulunulacak.
İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği belirtildi.
Bölge halkına uyarıda bulunacak
Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak. İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.