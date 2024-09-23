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Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Yenişehir Havaalanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Kazanın kesin sebebinin bilirkişi raporu ve son kule görüşmelerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

TC UDI kuyruk işaretli uçağın burun kısmında hasar meydana gelmesi dikkat çekerken, vefat eden kişilerin Pilot Ünal Aster (61) ve Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

Emir Gülal Nalcı - Ünal Aster
Emir Gülal Nalcı - Ünal Aster

 

Soruşturmanın ardından kaza yapan uçağın enkazı aprondan kaldırılacak.

 

 

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