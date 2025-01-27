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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Haber Merkezi
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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı
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Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Boğaz'daki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine, transit gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldığı bildirildi.

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