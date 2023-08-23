Çanakkale'de büyük orman yangını

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. Yangında 7 ev küle dönerken, dumandan etkilenen 48 kişi tedavi altına alındı.



8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın personel sahada yangına müdahale ediyor. Ayrıca denizden müdahale için Nene Hatun gemisi sevk edildi.



Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi boşaltıldı.

Günün ilk ışıkları felaketi gözler önüne serdi

Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’ndeki bilanço günün ilk ışıklarıyla beraber ortaya çıktı.



Yangından etkilenen Yağcılar Köyü’nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.



Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor.

7 söndürme uçağı 22 helikopter müdahale ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangın Kayadere köyü yakınında çıktı

Yangın, Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

Şehir merkezini teğet geçerek ilerledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezde çıkan orman yangınının, Kepez beldesi başta olmak üzere Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerlediğini bildirdi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün ülke genelinde 29 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 26'sının kontrol altına alındığını, halihazırda Çanakkale merkez, Bursa'nın Yenişehir ve Karacabey ilçesinde devam eden 3 yangın bulunduğunu söyledi.

Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.

Yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu kaydeden Yumaklı, bu durumların yangınla mücadeleyi güçleştirdiğini anlattı.

Yumaklı, bütün güçleriyle yerleşim yerlerini korumaya odakladıklarına dikkati çekerek, "Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor." diye konuştu.

"9 köy için tedbir alındı"

En kötü senaryoya göre, AFAD koordinasyonunda orman teşkilatı ve diğer kamu kurum kuruluşlarının yangınla mücadeleye destek verdiğini belirten Yumaklı, "Çok spekülasyon yapıldığı için hemen söyleyeyim, devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı boşaltıldı. İhtimalen de boşaltmaya hazır, Aşağı Okçular, Taşlı Tarla ve Kızılcaören köyleri var. Sevindirici taraf, şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil." dedi.

Yumaklı, bölgedeki maddi hasarın ne kadar olduğuyla ilgili bir tespitin bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın da personelle bu yangına müdahale ediliyor. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız Okay Memiş ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey bölgeye hareket etti. Şu anda onlar orada çalışmaları koordine ediyorlar. Ben de bu bilgiyi verdikten sonra yola çıkacağım ve Çanakkale'ye gidip arkadaşlarımızın yanında, onlara destek olup onların koordinasyonunda yangının söndürülme çalışmalarını yerinde izlemiş olacağım."

Bakan Yerlikaya: 54 kişi dumandan etkilendi, 48 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 54 kişi dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tedavisine devam edildiğini bildirdi.



Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Nene Hatun gemisi bölgeye sevk edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti." ifadelerini kullandı.

736 kişi tahliye edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti: "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesiyle, meydana gelen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor. Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir."

CEKUT ekipleri 13 ilden yola çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) ekiplerinin Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek için 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylıklar dileyerek, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla."