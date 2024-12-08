Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Ege Denizi'nin kuzeyine fırtına etkili olacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Sefer saatleri
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece Kabatepe’den saat 19.00, Gökçeada’dan ise saat 17.00'de sefer yapılacağı, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi.