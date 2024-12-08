Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

Ege Denizi'nin kuzeyine fırtına etkili olacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Sefer saatleri

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece Kabatepe’den saat 19.00, Gökçeada’dan ise saat 17.00'de sefer yapılacağı, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği kaydedildi.