Karasu Demiryolu projesinin tamamlanması ile Sakarya’nın kazanımları artacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ekonomi Tabanlı Sivil Toplum Kuruluşları Olağan İstişare Toplantısı SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ öncülüğünde Karasu’da gerçekleştirildi.

SATSO öncülüğünde düzenli aralıklarla gerçekleşen Sakarya Ekonomi Tabanlı Sivil Toplum Kuruluşları istişare toplantısında ve şehrin sosyoekonomik anlamda gelişimi, iş dünyasının talep ve beklentileri konularında değerlendirmeler yapılıyor.

Karasu’daki toplantıya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Ekonomi ve Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği (SAKARYAGİAD) Başkanı Zafer Bekdemir, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sakarya Şube Başkanı Halil Erol, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) Başkanı Özkan Pınar, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıza Bora, Sakarya Sanayici ve İşadamları Derneği (SASİAD) Başkanı Ali Tamer Birlik, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Fatih Kar, Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şube Başkanı Baki Demir, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ve SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı katıldı.

Heyet programı kapsamında ilk olarak Karasu’da bir araya geldi. İstişare ve fikir alışverişi yapılan toplantıda Sakarya ekonomisi, iş dünyası, üretim alanları, mesleki eğitim, yatırımlar ile birlikte gelecek olan nitelikli göç konuları başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişi yapıldı.

Toplantının ardından heyet Karasu Limanı’nı ziyaret etti. Liman Müdürü Gökçen Erdem ile bir araya gelen SATSO Başkanı A. Akgün Altuğ ve Ekonomi Tabanlı STK Başkanları, limanın işleyişi, Rusya ve Romanya’ya yapılan RO-RO seferlerinin durumu, limanda devam eden genişleme ve büyüme yatırımları ile demiryolu bağlantısı ihtiyacını değerlendirdi.

Limanımızda hareketlilik arttı

Program ile ilgili açıklamada bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ; şunları dile getirdi: “Ekonomi tabanlı STK başkanlarımızla birlikte bu ay Karasu Limanımızda incelemede bulunduk. Liman Müdürü Gökçen Erdem ile bir araya geldik. Geçtiğimiz aylarda Karasu Demiryolu projesinin tekrar hayata geçeceği bilgisi ile birlikte bile limanımızda hareketlilik arttı. Demiryolu projesinin tekrar gündeme gelerek çözülmesi konusunda gayret eden başta Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve tüm milletvekillerimize özellikle teşekkür ediyorum. Şehrimizin geleceği adına çok önemli ve ciddi bir adım atıldı”.

Limana bağlanacak bir demiryolu projesi ile Sakarya’nın lojistik ve üretim, ihracat anlamında büyük kazanımlar elde edeceğine de vurgu yapan Altuğ, “Temennimiz ve beklentimiz bu yöndeki çalışmaların hızlanarak belli bir noktaya gelmesidir.” dedi. Altuğ, Sakarya’nın kuzeye ve Avrupa’ya açılan en önemli kapısı olan Karasu Limanının çok ciddi bir potansiyel barındırdığına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Limanımızın kapasitesi de her geçen gün artıyor. Genişleme alanını da inceledik. Demiryolu Projesinin tamamlanması ile birlikte daha da genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Limanımızın etrafında da depolamaya yönelik yeni yatırımlar devam ediyor. Bulunduğu bölgeye ve ilimize çok katkı sunuyor. Demiryolu bağlantısı ile potansiyelinin çok daha üzerinde bir hizmet sunacağına inanıyoruz.

Sakaryamız kurumlar arası istişare ve iş birliği anlamında çok şanslı bir kent. Bunun bir örneğini de ekonomi tabanlı STK’larımızla yaptığımız toplantılarda görüyoruz. Toplantımıza katkı veren tüm başkanlarıma da şükranlarımı sunuyorum”.