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Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in dehşet veren son mesajları ortaya çıktı!

Surlarda acımasızca katledilen İkbal Uzuner ile katil Semih Çelik’in WhatsApp mesajlarının ortaya çıktığı iddia edildi. Çelik’in İkbal'e gönderdiği mesajlar dehşet verici; "Her zamanki yere gel, yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım" ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in dehşet veren son mesajları ortaya çıktı!
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Cani Semih Çelik, önce evine davet ettiği Ayşenur Halil'i ardından surlarda korkunç bir şekilde katlettiği İkbal Uzuner'i de çağırdı. Türkiye'yi sarsan cinayete dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Çelik ve Uzuner arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajları, dehşet verici içerikleriyle dikkat çekti.

"Bıktım artık korkuyorum senden"

12punto'da yer alan habere göre; Uzuner’in bu mesajlarında Semih Çelik’e, “Bıktım artık, korkuyorum senden. İntihar​ edeceğim senin yüzünden” demesi dikkatlerden kaçmıyor.

"Seni sokaktaki kediler gibi doğrarım”

Devam eden yazışmalarda Çelik’in Uzuner’e, “Bak İkbal, her zamanki yere gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım” diyor.

Uzuner ise mesajın devamında, “Sen ne diyorsun Semih, ben 3 yıldır kurtulamıyorum senden. Yeter artık canımı al kurtul Allah’ın cezası” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmıyor.

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