DTO ile PAÜ’den gıda israfını önlemek için dev adım

TAHİR AYGÜN

Food Chase Projesi’nin tanıtımı, DTO’da gıda tedariği sağlayan firmalar ve proje yürütücülerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların, sürece katkı sağlayacağını düşündükleri fikirleri dinlendi. DTO ile PAÜ, Denizli tarihinde alanında bir ilk olan projeyi, Türkiye’nin yanı sıra 7 farklı ülkenin iş birliği ve katkısı ile gerçekleştirecek.

DTO BaşkaNI Uğur Erdoğan, tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmesini dilediği projeleriyle ilgili olarak “Tarladan sofraya kadar olan süreçte, her adımda israfın azaltılması için üreticiden tüketiciye herkesin ve her kesimin bilinçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Projemizle, aynı zamanda hem gıda sektöründeki firmalarımıza yeni farkındalıklar kazandırmayı hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı da amaçladık” dedi.

Türkiye’den DTO ile PAÜ; yurt dışından İtalya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsviçre’den sağlanan proje ortakları, küresel gıda israfını önlemek amacıyla bir araya geldi. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Food Chase Projesi’nin ilk toplantısı, DTO’nun hizmet binasının 5’inci katındaki toplantı salonunda yapıldı. PAÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ömür Kaya Kalkan, Dr. Havva Boyacıoğlu, Dr. Aysel Yeşilyurt Er ve Dr. Tayfun Unuk, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve PAÜ Öğr. Gör. Mesut Aydınlı ve Pamukkale Teknokent Üniversite Sanayi İş Birliği Temsilcisi Hatice Kübra Kaplan, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ve Proje Uzmanı Enis Erdal, gıda sektörü temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, konu hakkında ayrıntılı fikir alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Kalkan: Gıda israfı, 192 ülkenin merkez bankası bütçesinden daha fazla

Toplantının başında PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömür Kaya Kalkan, sunumu eşliğinde projenin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Gıda İsraf Endeksi Raporu’na göre tüm dünyada her yıl 1,05 milyar tonluk gıda israf edildiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Kalkan, “Bunun maddi değeri, 1 trilyon doların üzerinde ve dünya genelindeki 194 ülkenin 192'sinden daha fazla bir bütçeye denk. Onların altın ve dolar rezervlerini de göz önünde bulundurduğumuzda, yıllık gıda israfı ya da kaybının toplam değeri 192 ülkenin Merkez Bankası varlıklarından daha fazla bir bütçeye ulaşıyor. Dünyada her 10 insandan birinin açlıkla mücadele ettiğini, 783 milyon kişinin de açlık sınırında olduğu düşünüldüğünde, gıda israfının ne kadar vahim boyutlarda olduğu daha açık ortaya çıkıyor. O nedenle, güvenilir bir gıda sistemi oluşturmak istiyoruz” dedi.

7 ülke var

Projede yer almak isteyen sektör temsilcilerinin 7 ülkede oluşturulacak ekosistemin bir parçası olacaklarını da aktaran Doç. Dr. Kalkan, yereldeki katılımcılardan ise bir nevi danışmanlık beklediklerinin altını çizdi. Doç. Dr. Kalkan, “Yerel düzeyde Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Ticaret Odası’ndaki temsilcilerimiz ile çalışmak isteyen firmalarımız olacaktır. Bu firmaların yanı sıra uzmanlık alanlarına göre dört farklı komite daha oluşturulacak. Bunlar üretim, işleme, dağıtım ve tüketim komiteleri olacak. Sizler de uzmanlık alanlarınıza göre bu komitelerden birinde yer almak isteyebilirsiniz. Bu hikâyenin bir parçası olmak istiyorsanız sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Sizden beklentimiz bizlere bir nevi danışmanlık sunmanız, bilgi birikiminizle projemize katkı sağlamanızdır. Böylece, gıda kaybı veya israfı ile, birlikte mücadele edebiliriz” diye konuştu.

Katılımcılar da fikirlerini söylediler

Kalkan’ın sunumu sonrasında sektör temsilcileri projeyle ilgili merak ettiklerini sorup gıda israfını önlemeye yönelik fikirlerini dile getirdi.

Varol: Kayıtlı tarımsal ekonomiye geçmeliyiz

Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri (Köy-Koop) Merkez Birliği Genel Başkanı ve S.S. Denizli Bölgesi Köy-Koop Başkanı Mehmet Varol, “Tarımsal ürünlerimize baktığımızda, çok büyük bir kısmının hala kayıt dışı olduğu görülür. O nedenle de kontrol etme şansımız yok. Kontrol altına almak için ise saymamız ve kayıtlı tarımsal ekonomiye geçmemiz lazım. Gıda israfını önlemek için de öncelikle bunların sağlanması şarttır” dedi.

Serinkan: Topyekün bilinçlenmeliyiz

Denizli’deki işletmelerden Garson Şükrü’nün yeri firmasının temsilcisi olarak toplantıya katılan Yasin Serinkan, Türkiye’de gıda israfını önlemek için halkı bilinçlendirmenin en önemli adım olduğunu vurguladı. Serinkan, “Ne yazık ki kültürel değerlerimizde gıda israfı kaçınılmaz oluyor… Çünkü bizler tadına bakmak için bile birçok ürün tüketmek istiyoruz. Bir iki çatal alıyoruz ve gerisi maalesef yenmiyor, atılıyor. Gelişmiş ülkelerde ise insanlar tabağına alırken yiyebileceği kadarını koyuyor; bunu beş yıldızlı tesislere gittiğimiz zaman görüyoruz. Bence bu anlamda bizim ülke olarak topyekûn bir bilinçlendirme için kolları sıvamamız lazım” diye konuştu.

Aşkare Pastanesi’nin sahibi kadın girişimci Nahide Erkan da gıdayı tanımanın, tanıtmanın ve israf etmeden satmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan: Gıda israfını, elbirliği ile azaltmak istiyoruz

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin bu alanda attığı adımın Türkiye genelinde örnek oluşturabileceğini belirterek, projelerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Gıda israfı, maalesef küresel ölçekte ciddi bir sorundur. Pamukkale Üniversitemiz ile Topraktan Çatala sloganıyla hayata geçirdiğimiz Food Chase Projemiz hem şehrimiz hem ülkemiz hem de dünyadaki gıda israfını önlemek adına atılmış önemli bir adımdır. Projemizle, sadece yerelde değil uluslararası arenada da bu sorunun çözümüne katkı sağlamayı hedefledik. Tarladan sofraya kadar olan süreçte, her adımda israfın azaltılması için üreticiden tüketiciye herkesin ve her kesimin bilinçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Projemizle aynı zamanda hem gıda sektöründeki firmalarımıza yeni farkındalıklar kazandırmayı hem de kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı da amaçladık.”

Proje, gıda sektörünü aynı çatı altında buluşturdu

Food Chase Projesi, gıda endüstrisindeki kaybı ve atıkların azaltılmasına ilişkin mesleki beceriler için Avrupa Birliği (AB) düzeyinde referans geliştirmeyi amaçlıyor. Denizli tarihinde alanında bir ilk olan projeyle, gıda sektöründe faaliyet gösteren eğitimciler ve kuruluşlar aynı çatı altında buluşturularak teorinin pratikle birleştirilmesi hedeflendi.