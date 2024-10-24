Gaziantep’te çevreci ve sürdürülebilir ulaşım için toplu taşıma filosu yenileniyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, çevre dostu bir şehir inşa etmek ve küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2. Dönem kapsamında “Gaziantep İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı” çerçevesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile iş birliği yaparak 20 elektrikli otobüs alımı gerçekleştirilecek. Araç filosunu elektrikli araçlarla genişleten belediye, hidrojenle çalışan otobüslerin kullanımı için de teknik incelemelerini sürdürüyor.

Hidrojenli otobüsler yolda

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibi, Almanya’nın Köln şehrinde yapılan incelemeler sonrasında, hidrojen yakıtlı otobüslerin toplu taşımada kullanılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. Başkan Şahin, hidrojen yakıtının iklim değişikliğiyle mücadelede önemine vurgu yaparak, kentte hidrojenle çalışan otobüslerin faaliyete geçeceğinin sinyallerini vermişti.

Gaziantep, sera gazı salınımını en aza indirmek amacıyla su buharıyla çalışan hidrojenli otobüsleri toplu taşımaya kazandırarak, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşımda öncü olmayı hedefliyor. Hali hazırda şehirde hizmet veren 355 belediye otobüsünün 145’i CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) ile çalışırken, belediye yeşil ulaşım vizyonuyla bu sayıyı artırmayı planlıyor.